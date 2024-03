As estatísticas que mais reverberam são as dos gols. Então o Inter 2024 somou, com o 2 a 0 sobre o Nova Iguaçu, 10 vitórias seguidas. Os titulares só ganharam, por enquanto. Mas há outra estatística, sobre a qual vejo pouca análise, tão relevante quanto. Dos 14 jogos na temporada, o Inter não sofreu gol em nove. É um paradoxo: ataca se defendendo.