Pensando bem, tudo na vida se resume às suas credenciais. Você as constrói ao longo do tempo e passa a ser respeitado por elas. Houve um tempo em que os estádios rugiam em júbilo quando o centroavante era derrubado perto da área. Uma parte do Maracanã, pintado de rubro-negro, já sabia o fim da história quando Zico ajeitava a bola.