Creio que Enner Valencia joga contra o Juventude, na próxima segunda-feira (25), no Beira-Rio, com necessidade de vitória para não necessitar dos pênaltis se quiser ir à final do Gauchão. O Inter não vai alardear essa confiança, até por elegância. O atacante equatoriano foi desconvocado da seleção equatoriana, então a pancada no pé tem mesmo de ser tratada com certo tom dramático oficial e laudos médicos de acompanhamento.