O melhor nome do Inter neste Gauchão é Bruno Henrique. Que Alan Patrick e Aránguiz exibem regularidade em alto nível é chover no molhado. Bruno Henrique oscilou no ano passado, vindo do "mundo árabe". Agora, com pré-temporada, tem se revelado peça-chave taticamente, como volante ou meia, jogando por dentro ou por fora.