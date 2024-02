Para o Gre-Nal do próximo domingo (25) fala-se em Diego Costa, que talvez fique apenas no banco. É o substituto de Suárez, o homem gol. Compreende-se. Fala-se mais ainda em Pavón, claro. Estreante que chega fazendo gol e dando passes para gol, no plural, vira esperança na hora. Ainda mais se a comparação for com Galdino. Aí vira craque.