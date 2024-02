É possível um 6 a 2, a maior goleada do Gauchão, enviar sinais de alerta críticos? Sim. É o caso da vitória do Grêmio sobre o Santa Cruz. Até a metade do segundo tempo estava 2 a 2. Houve vaias no intervalo, porque o Grêmio logo abriu 2 a 0, mas cedeu tantos espaços no campo que o empate veio a galope. Filme repetido do jogo anterior na Arena, contra o São Luiz. Pois não é que o rebaixado, desfalcado e sem condição física Santa Cruz terminou pressionando? Vaias justas.