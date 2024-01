Já dei minha opinião sobre a punição de dois jogos sem torcida para o Inter em casa, fruto da briga contra o Caxias, no ano passado. Se a pena era de dois jogos, que fosse mantida, sem atenuante de uma parte, no caso mulheres, crianças e pessoas com deficiência. É o único jeito de lutar contra a violência, sem negociar punição.