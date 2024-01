Já devo ter usado esta expressão aqui na coluna acerca da Copa do Brasil, mas vale repeti-la. O início da competição é uma legítima Caravana Rolidei (sic), nome do caminhão que singrava o país no filme Bye, Bye Brasil, de Cacá Diegues (1980). Nele, uma trupe de artistas populares chegava em cidades improváveis e montava shows mambembes nos quais até neve fake se dava um jeito de arrumar, para delírio da plateia.