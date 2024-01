O que rege a vida, do futebol à física quântica, resume-se numa só palavra, capaz de abrir muitos e variados caminhos. É como se fosse o ar. Ninguém vê ou captura o ar com a mão, mas a maravilhosa máquina humana falece em minutos sem ele — salvo os craques em apneia, que ganhariam algum tempo de acréscimo até milhões de sinapses do cérebro desligarem nosso pensamento.