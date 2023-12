O que ouço entres os atores do universo do futebol é que o mercado está inflacionado pelas SAFs. Acrescente a elas a riqueza consolidada de Flamengo e Palmeiras. Pronto. O Grupo City despejará milhões no Bahia este ano, depois do susto de quase cair. Não há uma conversa só sobre futebol que alguém não fale sobre a entrada dos árabes no Brasil, através de Salvador, como algo assustador. Eis o motivo da demora para Grêmio e Inter anunciarem reforços.