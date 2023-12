O Fluminense que se cuide com a semifinal do Mundial. De 2005 a 2009, os sul-americanos passaram por africanos, asiáticos e mexicanos na semifinal. Nem sempre foi fácil, mas iam à final. Quando houve o Mazembe na vida do Inter, em 2010, parecia a vergonha suprema que nunca aconteceria de novo. Tipo o raio não cai duas vezes o mesmo lugar. Caiu. Mais de uma vez. Dá para chamar de temporal.