Os números comprovam como o Povo do Clube vem se tornando relevante no cenário político do Inter. Em 2014, na estreia, conquistou 16 cadeiras no Conselho Deliberativo. Quase 10 anos depois já são 44 conselheiros em um pleito — quase o triplo. O número de votos também subiu, entre variações conforme o universo eleitoral de cada eleição: 3.834 votos (2014) e 7.986 (2023). Ao todo, na atual composição do CD, o grupo tem 91 conselheiros — o pleito do último fim de semana renovou apenas 50% do colegiado.