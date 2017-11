O ex-árbitro Leonardo Gaciba deixou uma expressão que me fez pensar, eu que sou defensor contumaz do uso do vídeo para tentar diminuir os erros fundamentais da arbitragem, impedindo que grossas mentiras virem verdades. Como eu, ele concorda com a adoção da novidade. Participou da transmissão de Grêmio e Barcelona-EQU, nesta quarta-feira, na Globo. O Gaciba defende a "justiça do jogo".

Na partida que colocou o Lanús na final , não foi o que aconteceu – apesar de o uso da imagem ter evitado um erro medonho. Fosse apenas olho humano, haveria dois erros: a não marcação de pênaltis existentes, um para cada lado. Só que, ao voltar atrás e confirmar apenas o do Lanús com a ajuda do olhar eletrônico , concretizou-se um desequilíbrio contra o River. Mesmo evitando a metade dos erros capitais no jogo, não se fez justiça.

Os gallinas do River Plate devem estar odiando a novidade experimentada na Libertadores. É uma análise interessante do Gaciba. A experiência de melhor do Brasil em quatro temporadas no apito sugere a Gaciba mais dificuldades do que se imagina para ajustar o Video Assistant Referee (VAR). Teme até que as pessoas se desiludam com os resultados. Pode ser, mas continuo achando que não tem mais volta. Os radicais vão gritar, talvez saudosos das chuteiras de prego e do gorro no cabelo com glostora.