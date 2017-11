Após mais de um ano de indefinição, com direito a impasses aqui e ali, Luan ampliou o seu vínculo com o Grêmio por três anos, até dezembro de 2020. As negociações se aceleraram no fim de semana. As duas partes cederam. O jogador, um tanto no salário. O Grêmio, no que pedia de multa rescisória, que ficou na casa dos 18 milhões de euros, pelo que apurei.