Foram anos reivindicando que o reino conservador do futebol, mandado pela Fifa, admitisse que o mundo mudou. Não dava mais para evitar o uso do vídeo, a fim de dirimir dúvidas. Quantas mentiras foram validadas, quando bastava fazer como na noite desta terça-feira? Wilmar Roldan não viu na hora, mas bastou conferir no monitor e pronto: pênalti para o Lanús, contra o River Plate: nascia o quarto gol do Lanús, de pênalti, após o River sair vencendo por 2 a 0. Uma virada improvável, mas aconteceu.

O torcedor do modesto Lanús nunca mais vai esquecer. O River começou patrolando. Fez 2 a 0. Mas deitou nos louros. Relaxou. Mascarou. Como poderia tomar quatro, após a vitória de 1 a 0 em casa? Tomou. A bravura do Lanús, que jamais se desesperou, com bola no chão, triangulando, foi comovente. Um gol no finzinho do primeiro tempo e outro na abertura do segundo anunciaram a reação bordô.