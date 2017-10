Islândia, o país de 330 mil habitantes, será conhecido no mundo todo a partir da exposição que terá a seleção de seu país na Copa Karl Petersson / AFP

Eduardo Galeano, um amante do futebol capaz de escrever sobre a magia do reino da bola com a mesma paixão emprestada ao sistema sanguíneo econômico e social sul-americano, não cansava de agradecer. Uruguaio, torcedor do Nacional e conhecido no mundo todo por seus livros, dizia que o seu país tem uma dívida de gratidão eterna. Não fosse o bicampeonato da Celeste nos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928, Montevidéu jamais receberia a primeira edição de um Mundial de seleções, em 1930. Ao vencê-la, o planeta terra conheceu o Uruguai. “Éramos um cantinho no fim do mundo, mas o futebol nos colocou no mapa”, disse-me quando o entrevistei, em 2010.

Há outros exemplos que mostram a força extraordinária do futebol. Você já ouviu falar do Gêiser Strokkur? Gêiser é um fenômeno natural, que expele água pré-aquecida pelo magna da terra em câmara subterrâneas através de um estreito canal. A pressão da água é bem melhor do que a do seu chuveiro elétrico. Quando chega à superfície, alcança 100m de altura. Geysir, inclusive, significa “jorrar” no dialeto viking. O Gêiser Strokkur é o mais famoso do mundo. Milhares o visitam todos os anos, e pode apostar que este número vai quintuplicar por culpa do futebol.

A Islândia, cuja população de 330 mil habitantes caberia em um grupo de WhatsApp que bem poderia se chamar Strokkur, classificou-se à Copa da Rússia. O Uruguai de Galeano é imenso perto da Islândia. Os jogadores e os torcedores islandeses pareciam uma família única, os pais com os filhos pequenos nos ombros, cantando juntos aos final dos jogos das Eliminatórias. Até o Mundial, saberemos tudo, para muito além da Björk, acerca desta ilha nórdica que fica mais perto da Groenlândia do que da Europa.

É a força do futebol, repetindo quase um século depois o fenômeno uruguaio.

O futebol parou guerras. Mergulhada numa guerra civil, em 2005 facções inimigas se comoveram com um discurso do craque Drogba, logo após a Costa do Marfim se classificar para a Copa de 2006. Ele chorou ee pediu um cessar-fogo, algo inédito no conflito até então. Atenderam-no. Meses depois, um tratado de paz foi assinado. Em 1969, Congo e Nigéria largaram as armas para ver Pelé. O Santos excursionava pela África e, quando chegou ao Congo, topou com uma convulsão social pós-independência. Diante da ameaça de cancelamento do amistoso, a guerra parou para o povo ver Pelé. O sucesso foi tal que o Santos fez mais duas partidas no Congo.

Em dezembro de 1996, numa ação ousada, guerrilheiros do Tupac Amaru invadiram a embaixada japonesa em Lima e fizeram 490 reféns. Quatro meses depois, contavam-se os dias sem avanços nas negociações. As tardes pareciam cada vez mais chatas lá dentro. Fiz a cobertura para ZH. Para passar o tempo, os terroristas promoveram uma pelada rápida no saguão. Os minutos de desatenção permitiram que a polícia os surpreendesse pelo andar de cima, invadindo a Embaixada e acabando com o sequestro. Se a força do futebol muda a cartografia mundial, interrompe guerras e encerra ações terroristas, por que não é usada como ferramenta social no Brasil?

Não falo só de trabalhar efemérides como o outubro rosa, campanhas do agasalho, recolhimento de donativos ou slogans de inclusão social que não passam de marketing positivo para os clubes. Tudo isso é positivo, claro. Mas é pouco. Do Rio vem uma ideia realmente prática. No Fla-Flu, as escalações de Flamengo e Fluminense foi anunciada no estádio e divulgada nas redes sociais com os rostos de crianças desaparecidas no lugar dos jogadores. Uma delas já foi localizada.

O futebol pode resolver dramas práticos do nosso cotidiano. São ideias como a do Fla-Flu que estão faltando em um país no qual o abismo da desigualdade de renda se aprofunda a cada novo desgoverno. Que tal colocar as mãos na massa? Alguns jogadores, como D’Alessandro e Lucas Barrios, parecem ter compreendido esta realidade e promovem ações solidárias por conta própria. Curiosamente, são estrangeiros.