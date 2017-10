Juan Ruiz / AFP

Torço demais por Lionel Messi. Grande coisa, você dirá. Quem não se encantaria com tanto talento? Mais ainda após o que ele fez contra o Equador, colocando o jogo debaixo do braço e classificando a Argentina para a Copa com três golaços diante da iminência do desastre da eliminação. Como é possível? É humano? A genialidade seduz. A segunda passagem de Paul McCartney em Porto Alegre é a prova.

Um fã saiu correndo atrás do carro que partia do hotel Sheraton com ele dentro, ali perto do Parcão, em direção ao Beira-Rio, para o show de sexta-feira. Conseguiu encostar o vidro fechado. Sinalizou que queria apenas tocá-lo. Uma unha era o suficiente. Conseguiu mais. Surpreendentemente, Paul abriu o vidro e tocou-lhe o dedo indicador. O repórter Paulo Ledur, da RBS TV, entrou no Gaúcha Mais e registrou o relato do fã:

– Toquei o Paul. Com este dedo aqui! Não lavo mais! – dizia, mostrando o dedo como troféu.

Só que eu torço por Messi não pelo que ele joga, mas pelo seu jeito e pelo isso representa. Messi é autêntico, revolucionário e iconoclasta. Verdade que é revolucionário e iconoclasta indiretamente, como decorrência do seu jeito. Vou explicar logo de uma vez, antes que você desista por me achar um doido.

O ícone do esporte argentino é Maradona. Um gênio da bola, talvez o maior depois de Pelé, mas o que o mitifica não são os títulos. O que faz o argentino amar Maradona é a convenção de que ele seria a própria Argentina, no sentido do exagero, do superlativo, do tudo ou nada, do viver a mil por hora, nem que isso signifique problemas de saúde e absurdos. O Maradona campeão e corajoso por sempre ter enfrentado a Fifa é o mesmo que já foi condenado na Justiça por disparar contra jornalistas com uma arma de pressão, deixando quatro feridos, nos anos 1990.

Atirar contra pessoas desarmadas não é nada edificante, mas a ideia do gênio louco sempre absolveu Maradona de seus erros. O sujeito quase mata quatro pessoas, mas sabe como são os gênios. Mais ou menos isso. Não quero julgá-lo, até porque as pessoas erram e merecem nova chance. O problema é que os argentinos nunca aceitaram o fato de Messi ser diferente de Maradona. O craque do Barcelona não concede entrevistas explosivas. Não simula faltas. Não reclama do árbitro. Não se mete em polêmicas. Nunca haverá la mano de diós com Lionel Messi.

De alguma maneira, o fato de Messi não ser histriônico e superlativo virou sinônimo de fraqueza. A ausência de títulos com a seleção principal (ele ganhou o ouro olímpico em Pequim) vitaminou a distorção quase ao ponto de virar uma chancela. Em bom português: um ídolo bunda mole, correto demais, certinho demais. Em um esporte cada vez mais coletivo, ele tinha de ganhar sozinho. Se fosse Maradona, daria um jeito. Nem que fosse com a mão. Em nome de Perón, Che Guevara, Mafalda, Soda Stereo e do Papa Francisco.

Messi sempre foi acusado de ser argentino só no papel, mas não de alma e coração. Imaginei que este roteiro seria reescrito após a derrota da Copa América do Centenário, nos pênaltis, para o Chile. Messi acertou a sua cobrança, mas a Argentina perdeu. A imagem dele arrasado e chorando após o jogo comoveu o país. Messi disse que talvez não o seu destino não lhe reservasse o privilégio de ser campeão com a Argentina, e isso o humanizou. Uma campanha espontânea da torcida o acarinhou e o fez mudar de ideia, mas tudo voltou com a má campanha nas Eliminatórias.

Antes do jogo contra o Equador, que poderia lhe dar o rótulo de derrotado na seleção, caso a Argentina não fosse a Rússia, vi entrevistas de torcedores condenando-o. Um, sem esperança quanto a classificação no Equador, defendeu que ele não fosse mais convocado para dar espaço a uma nova geração, seja lá o que isso signifique. Outro, no SporTV, perguntou:

– Messi? Quem é Messi? Pela Argentina, nunca o vi.

Após os três gols na vitória de virada por 3 a 1, Messi foi totalmente cercado de fotógrafos no gramado. Não conseguia caminhar. Seguranças entraram para ele pudesse andar. No dia seguinte a Quito, os jornais trataram-no como o rei Leônidas de Esparta, cuja valentia nunca poderá ser medida. Os argentinos, enfim, viram-se nele. Isso tem muito a ver com o que vivemos no Brasil. As pessoas não precisam ser do mesmo jeito. Não precisam pensar do mesmo jeito. Não precisam concordar. A discordância não pode fazer do outro um inimigo que mereça desqualificação e ataques monstruosos nas redes sociais.

Chega a dar medo o que vem por aí na campanha presidencial brasileira. Dizem que grupos extremistas de esquerda e direita estão montando estratégias terroristas de fake news. Por que um argentino não pode ser quietão e avesso à catimba, na contramão do senso comum? É por isso que torço por Messi.