Ouço que pode haver dúvida entre os volantes Jailson e Michel, tanto diante do Barcelona, do Equador, quanto na grande final da Libertadores. Só se Renato Portaluppi enlouquecer, o que obviamente não ocorrerá.

A lucidez tem sido sua arma em mais de um ano de Grêmio. Com esta lucidez o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil do ano passado, semifinalista do mesmo torneio este ano, segue na zona de classificação para a Libertadores 208 e, por fim, alcançará a final da competição sul-americana deste ano.

Michel é muito mais jogador do que Jaílson, e da confiança do treinador. Tem de jogar, para ganhar ritmo. Sobretudo em um quase amistoso, como o desta quarta-feira. Só se existir alguma questão física grave capaz de escalar Jailson. Aí daria para entender Jailson na Arena diante dos equatorianos. Do contrário, é Michel. Tem de ser.

Compreendo que Jailson entrou bem nestes últimos jogos do Grêmio e pode até render mais, entretanto ainda está atrás de Michel.

