Conheço muita gente que entende de futebol. Porteiros de edifício. Motoristas de ônibus. Médicos. Taxidermistas. Cientistas. Conheço até alguns jogadores, dirigentes e técnicos que entendem de futebol. Entre eles, o Renato.

Renato entende muito de futebol, mas não é essa a sua principal qualidade, e talvez nem seja a principal qualidade que um treinador de futebol deva ter.

Tive a chance de acompanhar de perto o trabalho de vários dos melhores treinadores do Brasil, de conversar com eles e compreender o que faziam e por que faziam. Qual deles entendia mais de futebol?

Talvez o Foguinho.

Oswaldo Rolla, o "Foguinho", foi um revolucionário. Certo dia, escrevi uma matéria sobre ele e coloquei no título: "O inventor do futebol gaúcho". Foi o que ele foi. Visitei-o inúmeras vezes em seu apartamento, na Senhor dos Passos. Então, ele já se dizia "uma página virada" do futebol e exprimia sua nostalgia a todo momento. Uma manhã, desceu para abrir a porta do edifício para mim. Vestia pijama. Entramos no elevador e perguntei se ele estava bem.

– Eu estava bem quando tinha a sua idade – respondeu-me, melancólico.

De outra feita, pediu que me acomodasse em um sofá, foi para dentro de casa e de lá voltou com uma caixa de papelão cheia de fotos e recortes de jornal. Ia mostrando suas relíquias e fazendo comentários. Puxou uma foto em que aparecia o ex-deputado Pinheiro Machado, pai dos meus amigos Ivan e José Antônio. Disse, com reverência:

– Pinheiro Machado foi o maior homem que conheci.

Depois, mostrou-me uma pequena e esmaecida foto do centroavante Luiz Carvalho, que jogou com ele no Grêmio dos anos 1930. Suspirou:

– Todos os dias eu penso no Luiz Carvalho...

Achei bonito.

O futebol era a razão de existir do velho Foguinho. No fim da vida, acometia-lhe um sonho recorrente: que marcava o maior gol da sua carreira, feito no chamado Gre-Nal do Centenário, de 1935. No silêncio da madrugada, Foguinho fazia de novo aquele gol, o Grêmio vencia outra vez o campeonato e ele, por fim, acordava com o grito da torcida. Ficava deitado na cama, de olhos abertos no escuro, sentindo o sabor daquele prazer antigo esvair-se devagar na realidade.

Foguinho sabia tudo de bola e fazia o diagnóstico de um jogador ou de um time rapidamente, assistindo apenas a um jogo ou, incrível!, analisando a postura do jogador em uma foto de jornal. O lateral Edson Madureira me contou que Foguinho foi a Criciúma para vê-lo jogar e, antes de contratá-lo, pediu que caminhasse um pouco no pátio de um colégio. Madureira era então lateral-esquerdo do Comerciário. Caminhou para lá e para cá, meio acanhado e, quando parou diante de Foguinho, ele sentenciou:

– O senhor vai ser contratado. Mas para jogar na lateral-direita, não na esquerda.

E Madureira jogou na lateral-direita, e fez bom sucesso.

Mas você vai reclamar que estou escrevendo sobre Foguinho, quando devia estar escrevendo sobre Renato, devia estar contando qual é a qualidade mais importante que ele tem. Tenho motivos para isso. É que Renato, de certa forma, é o novo Foguinho. Ambos se consagraram no Grêmio em situações semelhantes: Foguinho foi ídolo como jogador no antigo Estádio da Baixada e foi ídolo como treinador no novo Estádio Olímpico, enquanto Renato foi ídolo como jogador do velho Olímpico e é ídolo como técnico na nova Arena.

Mas Foguinho não tinha o tal predicado que tem Renato: o poder de cativar as pessoas. Os jogadores veem mais do que sinceridade nele: veem lealdade. Por isso, jogam por ele. Foguinho despertava respeito, despertava admiração, mas era algo distante dos jogadores, chamava-os de "senhor", não era dado a intimidades. Renato é olhado pelos jogadores como se fosse eles amanhã. Isso vale mais do que uma jogada ensaiada ou do que uma tática bem treinada.