Giles Corey morreu de uma morte horrenda. Amarraram-lhe pés e mãos a estacas presas ao solo, equilibraram uma tábua sobre seu peito e passaram a empilhar pedras em cima. O peso foi aumentando, aumentando, até que sua caixa torácica se rompeu e ele foi esmagado. O suplício durou três dias, mas testemunhas disseram que ele o suportou com galhardia. Em certo momento, gemeu palavras que as pessoas que o cercavam não entenderam. Agacharam-se, a fim de ouvi-lo, e ele pediu, numa réstia de voz:

– Mais peso...

Em sua lápide foi gravado: "Pressed to Death". Prensado até a morte.

Giles Corey era um octogenário fazendeiro de Salem, perto de Boston. Sua execução ocorreu em 1692, como parte dos julgamentos de bruxaria que se deram na cidade, sobre os quais escrevi rapidamente ontem. Outras 19 pessoas foram sentenciadas, quase todas mulheres, mas nenhuma foi submetida à mesma tortura – a maioria padeceu na forca.

Até hoje historiadores e médicos tentam entender o que aconteceu em Salem. Por que um punhado de mulheres, algumas delas meninas, era tomado de transes, depois dos quais elas acusavam seus vizinhos de bruxaria? Há suspeitas de que tenha havido um surto coletivo de histeria.

Houve outros registros estranhos de histeria coletiva na história do mundo. No século 16, uma mulher começou a dançar sem parar nas ruas de Estrasburgo, na França. Logo, outras a imitaram, e outras, e mais outras, até que seus pés ficavam cobertos de sangue. Sem saber o que fazer, as autoridades locais decidiriam que combateriam o mal estimulando-o, um princípio que vigia na medicina da época (não de todo errado, aliás, mas essa é outra conversa). Eles, então, contrataram músicos para fazer com que as pessoas dançassem ainda mais. E as pessoas... dançaram ainda mais. Cerca de 40 mulheres morreram, a maioria de ataque cardíaco.

Agora, no século 21, o mundo passa por surtos de histeria coletiva de fundamentalismos.

Bem mais tarde, em 1962, na Tanzânia, três meninas desandaram a rir durante uma aula e não pararam mais. Em algum tempo, outras meninas da escola caíram na gargalhada e depois em escolas vizinhas e em regiões afastadas da cidade e em cidades próximas e em algumas distantes. Mais de mil crianças foram contaminadas. A epidemia só cessou depois de semanas, quando elas estavam doloridas, fracas e doentes de tanto rir.

Até pouco tempo atrás, acreditava-se que só as mulheres ficavam histéricas. Histeria vem da palavra grega para "útero", hystéra. De fato, as mulheres são as mais atingidas, mas homens também podem ficar histéricos, embora entre os homens seja mais comum a obsessão.

Freud desenvolveu o método psicanalítico através do estudo de uma paciente histérica, a famosa Anna O. Há certa polêmica entre os historiadores em relação a essa paciente. Há quem diga que Freud não foi totalmente honesto nos registros sobre ela. O próprio conceito de histeria é bastante discutido, hoje em dia. Mas o fato é que histeria coletiva existe, e qualquer um pode ser vitimado.

Agora, no século 21, o mundo passa por surtos de histeria coletiva de fundamentalismos. Não estou falando de política. Ou, pelo menos, não só de política. É mais do que isso. É uma necessidade de ser radical em alguma coisa, qualquer coisa. E de encontrar um inimigo. E amassá-lo. Chamar alguém de idiota, por exemplo, tornou-se uma compulsão para muitos. Mas pode ser pior. Pode derivar para a violência física, e tem derivado. É assustador. A vítima é contagiada por uma causa, que se torna sua razão de viver. Nada mais importa, só a causa. E o inimigo eleito da causa.

Isso se dá no mundo todo, mas, tomando o Brasil como ilustração, você perceberá como essa histeria é real ao pensar no brasileiro do passado recente: ele era um distraído das notícias do dia. O brasileiro só pensa em futebol e Carnaval, dizia-se. Hoje, o brasileiro é um militante. Hoje, o brasileiro está sempre lutando por algo e contra algo.