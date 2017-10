Gilmar Fraga / Arte ZH

Bem na nossa frente, estava essa van com o nome escrito em letras grandes: "Dirty Dog". Cachorro sujo.

Uma carrocinha de cachorro-quente típica de Nova York.

O vendedor era um homem de pele negra luzidia, magro, de idade indefinida. Sorriu para nós e anunciou:

– Temos aqui o cachorro-quente nova-iorquino clássico! O melhor cachorro-quente do mundo!

Meu filho Bernardo olhou para mim:

– Ele disse que este é o melhor cachorro-quente do mundo...

Senti-me desafiado. Quando estivemos no Brasil, dois meses atrás, eu o levei para comer o cachorro-quente do Rosário e garanti que aquele era o melhor do mundo. Agora vinha alguém com autoridade para me desmentir. E ele tinha autoridade. Afinal, o cachorro-quente foi inventado nos Estados Unidos, exatamente em Nova York.

– Quero experimentar – avisou o Bernardo.

Estremeci. Era como se a honra do Rio Grande estivesse em jogo. Quem seria o melhor: o cachorro-quente de Porto Alegre ou o clássico de Nova York? Eu e minha cidade não podíamos ficar desmoralizados nessa disputa.

– Tudo bem – suspirei. – Vamos lá.

O vendedor fez faiscar ainda mais a brancura de seu sorriso.

– Completo? – perguntou.

A Marcinha, mãe zelosa que é, e sabedora de que, nos Estados Unidos, o "completo" significa o cachorro-quente estar recheado de coisas estranhas, saltou de lá:

– Completo, não!

Mas o Bernardo estava decidido:

– Quero completo!

O americano voltou a me encarar:

– Completo?

Suspirei outra vez, resignado:

– Completo...

A Marcinha balançou a cabeça e olhou para o céu azul de Nova York, como se estivesse em oração. O americano acomodou uma salsicha de bom tamanho no ventre aberto do pão. Muitas vezes, o cachorro-quente americano é apenas isso: pão e salsicha. No máximo, eles espalham filetes de mostarda e ketchup, mas em geral é só pão e salsicha, o que rende imensa vantagem ao cachorro-quente do Rosário, se você não for minimalista.

Estremeci. Era como se a honra do Rio Grande estivesse em jogo. Eu e minha cidade não podíamos ficar desmoralizados nessa disputa.

Eu não sou. Cachorro-quente, para mim, tem de ser lambuzante. Uma experiência de corpo inteiro. O meu amigo Admar Barreto diz que só come cachorro-quente do Rosário nu, dentro da banheira. Eu, quando tinha mais ou menos a idade do Bernardo, 10 anos, lembro de ter lido a respeito do bilionário americano Howard Hughes, um sujeito ricaço e esquisito – Leonardo di Caprio o interpretou no filme O Aviador. Pois Hughes, a certa altura da vida, foi tomado por irrefreável mania de limpeza. Usava um sabonete a cada vez que lavava as mãos, e lavava as mãos muitas vezes por dia. Dormia naquelas câmaras hiperbáricas em que o Michael Jackson se homiziou tempos depois. Tinha pavor de sujeira e de micróbios. Quando li isso de Hughes, lembro de ter pensado: "Mas então esse cara não come cachorro-quente!". E fiquei com muita pena do triste magnata. Como alguém podia viver sem cachorro-quente?

Esse, do americano, o nome já dizia tudo a seu respeito: dirty dog. Tratava-se de coisa séria.

Sob o olhar receoso da Marcinha, o homem deitou repolho cozido sobre a salsicha. Ela protestou:

– Repolho?

Mas o Bernardo estava firme:

– Repolho!

O homem continuou, sempre sorrindo e repetindo:

– O cachorro-quente de Nova York!

Cobriu o repolho com um molho incerto. Em seguida, cometeu algo que nem eu, calejado de cachorros-quentes que sou, poderia imaginar: levou uma colher a uma panela e de lá colheu uma porção de... feijão! Por Deus. Era um feijão meio marrom, imerso em um caldo vermelho-escuro. A Marcinha arregalou os olhos:

– Não!

Mas o Bernardo:

– Sim!

E o americano:

– Yeah!

Colocou o feijão. Bastante feijão. Depois, olhou para o Bernardo com a satisfação coruscando no rosto e arrematou:

– É claro que você vai querer mostarda e ketchup...

– É claro!

Pedi um lote extra de guardanapos e o homem me deu um maço de três dedos de altura. Foram úteis. O Bernardo também deveria ter comido aquele cachorro-quente nu, dentro da banheira, porque, ao cabo do empreendimento, ele estava todo melecado. Enquanto comia, a Marcinha ficou reclamando do exagero da culinária americana. Eu fiquei na expectativa. Qual seria o veredicto? Quem venceria: Nova York ou Porto Alegre?

– E então? – perguntei, por fim: – Qual é o melhor cachorro-quente do mundo?

Ele pensou um pouco. E decidiu:

– Empate. Os dois têm coisas boas.

Balancei a cabeça. Não era mau empatar com Nova York. Seguimos em frente. Depois de uns três minutos caminhando em silêncio, ele comentou: