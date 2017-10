Gabriel Renner / Arte ZH

As pessoas gostam de publicar suas intimidades nas redes. As fotos dos próprios pés na praia, por exemplo, são frequentes, mas sempre me surpreendem pelo despudor, pela ousadia, pelo desassombro. Uma pessoa que tem orgulho de seu pé e o expõe assim, sem receio da crítica, haverá de ser uma pessoa muito segura.

Uma vez, a revista Realidade publicou foto de página inteira com o pé de Pelé. Não era algo bonito de se ver. A Xuxa, inclusive, revelou, certa feita, sobre aquele pé de mil gols:

– Tenho nojo. É a coisa mais feia que já vi na vida.

O rei, justamente magoado, rebateu:

– Se ela lembra assim do meu pé, imagina do resto.

Do pé da Xuxa pouco se pode discorrer. Ela está sempre de bota. Diz que tem bem mais de 2 mil pares, e acredito. Numa entrevista, desabafou:

– Eu tenho cara de bota.

Não concordei.

Fotos de comida são mais compreensíveis. A pessoa que come quer partilhar seu prazer com as outras. Um gesto de generosidade. Vai na mesma linha do homem que liga para o amigo e, antes até de dizer alô, conta, entre arquejos de excitação:

– Cara, tu tinha que ver a mulher que vi agora!

E faz uma descrição pormenorizada da dita cuja.

Agora, antes que você se revolte e corra a escrever um protesto indignado no Facebook, adianto que não, não estou comparando mulheres a churrasco ou a massa à bolonhesa; estou me referindo à vontade que o ser humano sente de compartilhar os bons momentos da sua vida.

O vídeo do exercício nas redes é a dança de acasalamento moderna. Você publica vídeos suando e bufando? Você está no mercado.

Por que isso? Por que gritar ao mundo que você está se deliciando com um prato suculento de mocotó? Por que a necessidade de falar ao amigo que você se encantou com a visão de uma linda morena de pernas longas e olhar de sanpaku? Por que gabar-se de um dia de descanso à beira do mar da Praia Brava?

Porque você quer mostrar que está vivo.

A vida só tem sentido com testemunhas.

Donde, o sucesso do casamento.

Mas existe outra modalidade de publicação que é ainda mais intrigante: os vídeos da pessoa fazendo exercícios.

É notável.

Isso de exercícios é coisa nova, se formos considerar a perspectiva histórica. Quando eu era guri é que surgiu o famoso Teste de Cooper. Antes, ninguém corria só por correr. Aí eles começaram a fazer esse teste nas escolas. No Piratini, colocavam a gente para correr em volta da quadra do colégio. Era horrível. Cansava muito. Por que aquilo? Por que não simplesmente jogar futebol? Eu não conseguia compreender.

Em certos lugares, essa falta de lógica ainda causa perplexidade. O meu amigo e cunhado Guilherme cuida de uma estância lá nos fundões de Rosário. Ele gosta de se exercitar. Então, o Guilherme aproveita a vastidão do Pampa para correr alegremente, o que espanta a peonada. Outro dia, um gaudério contou para outro:

– O seu Guilherme botou um calção e saiu correndo.

E uma tarde, quando o Guilherme saltou uma cerca para não interromper a corrida, um gaúcho se admirou:

– Parece uma avestruz!

Por isso, publicar um vídeo em que você aparece suado, desgrenhado e esbaforido despertava-me estranheza. Até que vi os vídeos da Gabriela Pugliesi. Ela está sempre se exercitando dentro de roupas sumárias, sempre fazendo força e sempre loira e dourada. Só consigo pensar em Pugli flexionando os músculos. Foi aí que entendi: o vídeo de exercício físico é uma proclamação de saúde. Em última análise, uma mensagem subliminar para o sexo oposto: "Veja que belo reprodutor temos aqui. Veja como esse espécime da raça humana é dotado de genes fortes que lhe permitem se esfalfar embaixo de dois discos de ferro de 40 quilos. Veja como essa pessoa está pronta para passar seu DNA para a eternidade. Vai um DNA aí?".