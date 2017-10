Bem perto aqui de casa tem uma Agência de Planejamento Familiar.

Você sabe o que é uma Agência de Planejamento Familiar?

É uma clínica de aborto.

Nos Estados Unidos, o aborto é legalizado em todo o país há mais de 40 anos. Em alguns Estados, não há sequer limite de tempo para que seja feito – a mulher pode se submeter a um aborto até o último dia de gravidez.

Deu-se profunda discussão filosófica acerca desse tema na Suprema Corte. A questão central era: quando o feto se torna uma pessoa? Como não se alcançou resposta conclusiva, os juízes deliberaram pelo princípio da liberdade do indivíduo: cabe à mulher decidir.

A liberdade do indivíduo é sagrada para essa lei mundana. Por isso, a propriedade do indivíduo, que é uma espécie de extensão do seu corpo, é inviolável. Tanto que, se você matar alguém que invadiu a sua propriedade, dificilmente será condenado por uma corte americana.

O verdadeiro liberalismo defende a liberdade do indivíduo e não apenas a liberdade na economia.

Assim, as associações têm direito de ter suas próprias regras, desde que não infrinjam a lei, claro. Tenho amigos que frequentam um clube sofisticado, na sofisticada cidade de Manchester by the Sea, onde não é permitida a entrada de quem está vestindo jeans. No Edifício Dakota, de Manhattan, onde foi filmado O Bebê de Rosemary e onde foi assassinado John Lennon, você só pode comprar um apartamento se for aprovado pelo condomínio. Madonna queria morar lá e foi rejeitada, no que acho que eles fizeram muito bem.

Seguindo a lógica da garantia à liberdade do indivíduo dentro da lei, chegamos às comunidades. Cada qual escolhe sua forma de viver, porque arrecada impostos em volume suficiente para lhe dar essa autonomia. No lugar onde moro, a prioridade é a educação das crianças. Os professores das escolas públicas ganham mais do que os das escolas privadas e os métodos de ensino são tão modernos quanto os do festejado sistema finlandês. Exemplo: os alunos não têm mais a obrigação de fazer tema.

Outras cidades e outros Estados são diferentes, têm outras prioridades, outras normas.

Esse é o tão falado liberalismo. O verdadeiro liberalismo defende a liberdade do indivíduo e não apenas a liberdade na economia.

Pelo liberalismo, qualquer expressão de pensamento é livre. Você pode ser nazista, nos Estados Unidos, pode ser racista, pode ser comunista, pode professar qualquer ideia, escrever livros, pintar quadros, esculpir estátuas a respeito dessa ideia, desde que não cometa atos que burlem a lei.

Ou seja: se você quiser, você abre o seu laptop e entra na loja virtual da Ku Klux Klan. Dá uma pesquisada e pode comprar um daqueles vestidos brancos que eles usam. O de algodão custa US$ 145, o de cetim, US$ 165. Então, você recebe o seu pelo correio, veste, dá um beijo na testa da mãe antes de sair de casa e vai queimar cruzes no Tennessee. Tudo isso você pode fazer, mas não pode perseguir negros e judeus. Se perseguir, será preso.

Veja só: o liberalismo lhe dá, inclusive, a oportunidade de exercer sua imbecilidade.