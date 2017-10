Nos templos onde moravam deuses que já morreram há mil anos, homens inscreveram uma verdade antiga:

"Conhece-te a ti mesmo".

É a gravação do frontispício de um dos salões internos do Templo de Luxor, nas areias ancestrais do Egito. Está na entrada do Templo de Apolo, em Delfos. Foi, essa frase, o centro da filosofia dos gregos Heráclito e Sócrates. Foi tudo sobre o que escreveram os alemães Kant, Schopenhauer e Nietzsche. É um resumo preciso da psicanálise de Freud.

Qualquer filosofia de busca da felicidade, qualquer anseio de consolação tem de se encarapitar sobre esse princípio. Vale para indivíduos, vale para nações.

É por isso que se estuda a História com agá maiúsculo. Um povo só consegue corrigir seus erros se conhece o seu passado. Só assim sabe por que as coisas acontecem de uma determinada maneira e não de outra. Só assim sabe o que deve e o que não pode repetir.

Só quem conhece a si mesmo sabe realmente o que quer.

Como é difícil saber o que se quer. Deveria ser fácil. Afinal, você "quer" desde que nasce. Uma das primeiras palavras que a criança aprende é, justamente, "quero". Uma criança pequena é toda quereres, bem como um adulto infantil.

O problema é que saber o que se quer é diferente de sentir desejo ou necessidade. A necessidade não é um desejo, mas é imperativa – tem de ser realizada, ou causa grande trauma. A fome há de ser satisfeita, ou quem a sente morre. O desejo, não. O desejo é um sentimento de segunda classe, que não raro tem vergonha de existir e se disfarça de necessidade para exigir a satisfação.

Saber o que se quer é mais sofisticado. Às vezes, inclusive, você descobre que o que realmente quer é contrário ao seu desejo.

Uma pessoa, um grupo ou uma nação, quando sabem com clareza o que querem, em geral alcançam seus objetivos. Não por uma obra transcendental da força de vontade ou do pensamento positivo, e sim porque se trabalha para tanto.

Estou derramando toda essa filosofice no seu colo só para falar do grupo do Grêmio. O futebol parece vil, mas é uma reprodução da vida.

O jogo de quarta-feira mostrou que o grupo do Grêmio sabe o que quer. Foi um jogo de foco. De concentração absoluta.

Eis uma valência fundamental no futebol, em qualquer outro esporte, no amor, no trabalho e na vida: concentração. A equipe toda, titulares e reservas, estava olhando para o mesmo ponto, a equipe toda estava concentrada em uma única meta.

Essa é a maior tarefa de um técnico: mostrar aos jogadores que aquele objetivo é importante para eles. Quando essa tarefa é cumprida, as habilidades de cada um trabalham, harmônicas, em favor do todo. Um ajuda o outro, um se soma ao outro. A equipe não é uma reunião de solistas virtuosos, mas uma orquestra.

Para um grupo concentrado, o adversário sempre é respeitado, mas nunca é o mais importante: o mais importante é como o grupo se comporta para resolver as dificuldades impostas pelo adversário.

Houve uma pequena cena ilustrativa dessa disposição do grupo do Grêmio no jogo de quarta: o centroavante Barrios seria substituído por Cícero, no segundo tempo. Barrios estava caído e Cícero aguardava à margem do campo. Barrios foi retirado no carrinho dos maqueiros. Cícero ia entrando. Então, Barrios desceu do carrinho e saiu do gramado pelas próprias pernas. Já tinha pisado no lado de fora, quando percebeu que não havia cumprimentado o colega que o substituiria. Parou, deu a volta no carrinho e fez questão de abraçar Cícero.