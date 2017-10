Há um filme ruim do Quentin Tarantino que você TEM de ver. Por causa de uma única cena, mas vale o ingresso, vale duas horas no cinema e, tempos atrás, valeria a cabeça de um profeta. O filme é Um Drink no Inferno e a cena é uma dança solitária da sinuosa morena Salma Hayek.

Desde a primeira vez em que vi Salma ondulando ao som de Tito & Tarantula, soube exatamente quem ela encarnou neste papel: Salomé.

Tenho certeza de que Salomé era como é Salma no filme e a Salma do filme é como foi Salomé.

Ela, Salomé, faz uma aparição breve, porém impactante no Novo Testamento: o rei Herodes Antipas festejava seu aniversário com vários convidados ilustres. Em meio à festa, depois de franca libação, a rainha Herodias anunciou que seria realizado um show surpresa. E chamou sua jovem sobrinha, Salomé, para dançar. A apresentação de Salomé foi tão espetacular e enlevou de tal forma os convivas, que o rei, emocionado e agradecido, disse que lhe daria o que ela pedisse, até metade de seu reino. Mas Salomé, instruída pela mãe, pediu apenas a cabeça do profeta João Batista, que penava acorrentado nas masmorras do palácio. Um pedido modesto para quem poderia ganhar meio reino, mas extravagante para quem perderia a cabeça. O rei gostava do Batista, mas, depois da promessa feita, não teve alternativa: mandou guardas à cela do profeta e de lá eles voltaram com sua cabeça em cima de uma bandeja.

Que dança deve ter sido!

Esse palácio da dança enfeitiçada de Salomé erguia-se sobre uma rocha muito alta. Era um lugar repleto de fontes, umas de água quente, outras de água fresca, umas amargas, outras doces. Duas destas fontes jorravam de pedras que se assemelhavam a um par de seios de mulher, quiçá os seios pequenos e rijos da pequena e rija Salomé. Dizia-se que no palácio em que ela dançou havia uma robusta planta que de dia tinha a cor da chama e que de noite brilhava. Essa estranha planta esquivava-se das pessoas que tentavam pegá-la. As que conseguiam eram envenenadas e morriam, a não ser que a planta fosse regada com urina de um homem ou com o fluxo menstrual de uma mulher.

A planta era estimada por todos, porque, por algum motivo, era capaz de expulsar os demônios dos corpos dos possuídos. O problema era que, para praticar o exorcismo, fazia-se necessário removê-la da terra. Como fazê-lo, se ela envenenava quem a tocava? A única saída era cavar em volta e amarrar um cachorro ao caule. Em seguida, o dono se afastava e chamava o cachorro, que, fiel, corria para obedecê-lo. A planta, assim, era arrancada pela raiz, mas o bom cachorro caía duro e morto no solo.