Houve tempo em que pensei que nosso problema era o gerúndio. As coisas nunca ficavam prontas no Brasil, estavam sempre acontecendo. Vale para o país, vale para as pessoas. O gerúndio está nas nossas mentes e, por consequência, nos nossos atos. "Estou chegando". "Estou fazendo". "Estou terminando". Nada é definitivo para o brasileiro. Tudo está a caminho.