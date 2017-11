Omar Freitas / Agencia RBS

A virada sobre o Flamengo escancarou que o momento é de Everton. Ele entrou em campo aos 23 do segundo tempo no lugar de Fernandinho e, em três minutos, virou o jogo. A partir dele, o Grêmio transformou uma derrota parcial e um jogo morno numa virada merecida por 3 a 1. Everton, a exemplo de quarta-feira contra o Barcelona-EQU, deu ao time a velocidade e a intensidade ofensiva que faltaram na primeira etapa.

Aliás, o momento é de Everton. Mesmo sem ser titular, ele vem numa boa sequência. Acrescentou qualidade no finalzinho do jogo contra o Corinthians, fez um excelente primeiro tempo diante do Avaí, modificou o comportamento da equipe quando entrou durante a segunda etapa contra o Barcelona-EQU e, domingo, foi decisivo na vitória gremista.

Do outro lado, Fernandinho parece estagnado. Não consegue se destacar e não faz nada de novo. Nem mesmo a sua contribuição tática é tão decisiva assim. Ele foi o escolhido por Renato para ser o substituto de Pedro Rocha, negociado em agosto. Deu uma resposta inicial muito boa, mas caiu de produção. A sua entrada coincidiu com a queda de rendimento do time e também com uma série de desfalques que afetaram a produção coletiva. Mas, agora, com todo mundo de volta, Fernandinho não acrescenta qualidade. Tá certo que ele rende mais quando joga pela direita, mas seria uma temeridade mudar Ramiro de lado.