A classificação teve uma certa dose de sofrimento , mas foi muito merecida. O Grêmio da Arena jogou menos que o de Guayaquil, mas o resultado do primeiro jogo foi suficiente para garantir a vaga.

No segundo tempo, na base da vontade, o Grêmio começou a reagir. Levou outro susto quando Esterilla acertou o poste. A partir daí, Renato começou a agir e consertou o time. O time ganhou profundidade com as entradas de Everton e Jael e o jogo voltou a ficar sob controle.