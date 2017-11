O jogo entre Lanús e River Plate entra pra a história da Copa Libertadores por dois aspectos. O principal é a maneira como o pequeno Lanús bateu o gigante River Plate, transformando uma derrota parcial de 2 a 0 em uma sensacional e heroica virada de 4 a 2. E outro pelo pioneirismo da utilização do árbitro de vídeo que acabou sendo decisivo ao determinar a marcação do pênalti que resultou no quarto gol do time da casa. Mas a nova tecnologia gerou protesto por parte do River, que alega ter tido um pênalti sonegado.