Carlos Macedo / Agencia RBS

A semana começou com Alemão treinando no time de cima e Cláudio Winck, que cumpriu suspensão em Criciúma, trabalhando entre os reservas. E parece que essa será uma tendência para o jogo do Inter sábado contra o Ceará. Ainda vou esperar a confirmação dessa notícia e as explicações do técnico Guto Ferreira, mas pelo que se viu até agora, não existe nada muito evidente para justificar a troca. E não dá nem para falar em prevenção em relação ao lado esquerdo do adversário, pois tanto Winck, como Alemão, não são bons marcadores.

Winck, puxado do Sub 23, se firmou como titular com Guto e só saiu do time em razão de uma pancada sofrida no jogo contra o Figueirense. Depois, quando voltou, não foi tão bem assim. Apresentou alguns problemas, mas no geral, ainda leva uma pequena vantagem sobre Alemão, principalmente na bola parada.

Já Alemão veio no início do ano como reposição para uma eventual saída de William, que acabou acontecendo. Ele vinha recomendado por uma boa passagem pelo Botafogo em 2016, mas aqui não conseguiu repetir o desempenho e passou muito tempo no departamento médico. Depois de perder William, o Inter testou Junio e Ceará, mas ninguém, até Cláudio Winck ser chamado, conseguiu dar uma resposta aceitável.