Ricardo Duarte / Inter

Leandro Damião, com dores musculares, foi dúvida durante toda semana e no treino desta sexta-feira se confirmou que ele está definitivamente fora do jogo contra o Ceará. Na partida em que o Inter poderá garantir a sua classificação para a Série A, o time perde uma peça importante. Dá para dizer que o jogo muda de cara, pois o Inter perde muito do seu potencial ofensivo.

Recentemente, contra o Boa Esporte, Damião não pôde atuar e foi gritante a falta que ele fez. Na ocasião, Guto Ferreira iniciou com William Pottker como o homem de referência, depois tentou Nico López. E nenhum dos dois funcionou. A produção ofensiva do Inter foi muito pobre. Agora, a aposta é em Roberson que precisará jogar dentro das mesmas características de Damião. Não só na hora de atacar, mas também na hora de marcar a saída de bola do adversário, algo que é uma contribuição valiosa que o titular dá ao time colorado.

Guto poderia escalar Nico Lopez no lugar de Damião, mas o uruguaio também teve problemas médicos durante a semana. Além desse contra-tempo, acredito que as características de Roberson tenham feito o treinador apostar num jogador que até agora foi muito pouco aproveitado. Trazido por Zago no começo do ano, Roberson perdeu espaço com a troca de treinador, tanto que a última vez que começou um jogo como titular foi no primeiro turno diante do Figueirense. E agora, num jogo decisivo, Roberson tem a chance de dar a volta por cima.