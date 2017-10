Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A semana do Inter começa com dois problemas. Um pode ser considerado "antigo": Leandro Damião continua sentindo dores musculares. E o outro é novo. William Pottker deixou o treino desta terça com um desconforto na coxa.

Eu não sei o que Guto Ferreira está pensando para o jogo de sexta-feira contra o CRB. O certo é que a tentativa com Roberson, sábado, contra o Ceará não funcionou. O Inter foi um time apático e previsível e só mudou quando, na base do sufoco, foi para cima do adversário nos últimos vinte minutos. Enquanto esteve em campo, Roberson, mal abastecido, quase não tocou na bola.