Mesmo que Grêmio e River Plate tenham títulos e muito mais camisa que seus adversários, não dá pra cravar que eles estarão na final. Pois a atual fórmula da Libertadores , com um grande espaçamento entre as fases, quebra o ritmo e, consciente ou inconscientemente, obriga os times a tirar o pé do acelerador.

Caso a Libertadores seguisse diretamente logo após as oitavas de final, quando o Grêmio estava completo, ainda tinha Pedro Rocha, jogava o fino do futebol e bateu o Godoy Cruz, o time de Renato Portaluppi poderia disparar rumo ao título. Mas agora, não. A realidade é outra e os quatro semifinalistas ainda estão tentando se reencontrar.

A semifinal começa hoje no Monumental de Nuñez com o confronto argentino entre River Plate e Lanus. No campeonato nacional, ambos dividem o segundo lugar, seis pontos atrás do Boca. Mesmo sendo um dos gigantes locais, o River não tem uma vantagem muito grande sobre esse Lanus que surpreendeu ao terminar a fase de classificação em primeiro lugar e que já fez historia chegando até uma semifinal. E o equilíbrio nesse confronto está no fato do "pequeno" Lanus decidir em casa.