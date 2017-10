Renato acabou com o mistério e anunciou os três jogadores que serão inscritos para a próxima fase da Libertadores . Cristian, Cícero e Jael ficaram com as últimas vagas e os garotos Jean Pierre e Patrick sobraram.

Novidade mesmo é a inscrição de Jael, um homem indicado por Renato e que começa a ganhar espaço como alternativa de jogo. Foi assim diante do Coritiba, onde ele criou a jogada do gol da vitória, e contra Corinthians, quando teve uma boa chance de marcar no final do jogo. Jael não entusiasma, mas parece ser a primeira opção para o lugar de Lucas Barrios.