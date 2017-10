Guga Gerchmann / Raw Image/Lancepress!

O empate com o Corinthians acabou com qualquer sonho do Grêmio de chegar ao título do Brasileiro, mas mostrou um time que evoluiu em relação ao que vinha fazendo no segundo turno e que ganhou em qualidade com a volta de Luan.

Com nove pontos atrás do líder, não tem mais o que fazer no nacional, mas se encaminha muito bem na Libertadores. Com o que jogou no Itaquerão, o Grêmio tem todas as condições de superar o Barcelona de Guayaquil e garantir uma vaga na final contra os argentinos.

Com Luan, o Grêmio teve lampejos daquele time que empolgou primeiro turno. Talvez apenas Fernandinho e Lucas Barrios tenham jogado um pouco abaixo. Luan jogou bem, se movimentou com desenvoltura e trouxe de volta a posse de bola e a circulação no ataque.

As peças foram colocadas no lugar. Ramiro cresceu, Jailson se escalou para o confronto em Guayaquil e Artur manteve o alto padrão que o conduziu até a Seleção.