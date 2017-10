Nem o mais otimista dos tricolores sonhava que o Grêmio fizesse 3 a 0 no Barcelona em Guayaquil . Foi uma atuação perfeita. Foi um passeio e dá pra dizer, sem erro, que a vaga para a final está garantida.

O Grêmio foi arrasador. Com vinte minutos fez 2 a 0 e fechou o primeiro tempo sem correr riscos. A defesa esteve muito segura e o meio-campo, principalmente na movimentação de Jaílson, Ramiro e Arthur, fechou todos os espaços dos equatorianos.

No segundo tempo, o Barcelona voltou com duas substituições e com o propósito de incendiar o jogo. Quando levou perigo, Marcelo Grohe fez milagre. E, logo a seguir, Luan decidiu o jogo e, porque não dizer, também a vaga.