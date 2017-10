Os muros do Parque São Jorge amanheceram pichados. Acabou a paz. A Fiel está enlouquecida com a queda de rendimento do time no segundo turno e Fábio Carille não sabe mais o que fazer para recolocar o Corinthians nos trilhos. Ontem, o time consagrou Aranha, o goleiro adversário , como melhor em campo e não merecia perder para a Ponte Preta. Mas parece que a sorte mudou. Tudo que dava certo no primeiro turno está dando errado no segundo.

Hoje tem Palmeiras e Cruzeiro e domingo tem Corinthians e Palmeiras. Esses dois jogos são decisivos. Eles têm o poder de mudar a história do campeonato. E a rivalidade entre os dois times é um ingrediente a mais nessa disputa. No primeiro turno, o Palmeiras vivia uma enorme crise com a má campanha no Brasileiro, as confusões com Felipe Melo e a eliminação na Libertadores. Enquanto isso, o Corinthians disparava na liderança e Fábio Carille era a grande revelação. Agora no segundo, o Palmeiras dispensou Cuca, apostou em Aberto Valentim e surge como a terrível ameaça. Já o Corinthians caiu de produção e parece não saber para onde correr.