PREFEITURA DE BOM JESUS Vencedor da eleição suplementar deverá esperar julgamento no TSE Bom Jesus vive um quadro curioso. Prefeito cassado voltou ao cargo, por conta de liminar concedida pelo TSE. Há eleição suplementar marcada para domingo, dia 3 de junho, mas o vencedor só tomará posse após julgados todos os recursos do atual prefeito, que, se tiver julgamento favorável, ficará no poder, anulando-se então a eleição.