AGORA FOI COM MINISTRO Supremo restringe mais um caso de foro privilegiado Foi o caso do ministro Blairo Maggi (Agricultura), denunciado por corrupção ativa por fato ocorrido em 2009, quando era governador de estado. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) ampliou a restrição da regra do foro privilegiado para ministros de Estado.