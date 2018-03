DECISÃO ACERTADA Mandados coletivos não serão usados Após reunião com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargadores e a advogada geral da União, o titular do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Sérgio Etchegoyen, anunciou a desistência de usarem mandados coletivos nas ações da intervenção federal no Rio.