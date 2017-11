TRÂNSITO Suspensão do direito de dirigir tem regulamento Conselho Nacional de Trânsito publicou no Diário Oficial da União a Deliberação 163, que regulamenta os procedimentos para suspender o direito de dirigir e a cassação da CNH dos motoristas que atingem 20 pontos em penalidades por infrações no trânsito. Era o que faltava para o Detran gaúcho aplicar as novas regras.