É PROIBIDO PROIBIR Redação do Enem deve respeitar a liberdade O Ministério da Educação pisou na bola ao tentar punir com nota zero quem escrever alguma coisa contra os direitos humanos. Correção da prova tem que cuidar de gramática, sintaxe e conexão com o tema proposto, mas não deve desclassificar quem quer que seja por conta de ideologia.