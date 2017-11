Ainda se vê o lamaçal nas margens do Rio Doce e de seus afluentes. A água e o solo estão contaminados por substâncias usadas no beneficiamento do minério, razão da atividade exploratória daquele lugar. Homens e peixes intoxicados. Propriedades rurais atingidas e o ambiente degradou-se. Ainda são visíveis todos os danos que a lama causou.

Mariana fica na região central de Minas Gerais, onde as mineradoras escavaram a Serra do Curral. Tudo arrasado e contaminado. Para a recuperação, criou-se a Fundação Renova, que enfrenta o custeio da retomada da vida. Não consegue fazer isso plenamente. Seus técnicos têm afirmado que em mais três anos será resolvido o drama decorrente dos rejeitos de minérios.

A Secretaria do Meio Ambiente, em Minas Gerais, puniu a Samarco com quase 40 multas: R$ 127 milhões, sendo pagos em um prazo de até cinco anos. O Ibama também multou: mais de R$ 340 milhões. Nada foi pago ainda.

Não fosse tudo isso um drama até agora invencível, os flagelados ainda padecem de discriminação. Como recebem alguma ajuda financeira e um cartão tipo vale-alimentação, são vistos como acomodados e chamados de vagabundos e aproveitadores pelos demais moradores do lugar. Com as crianças foi pior. Em Paracatu, cidade da região, organizou-se uma nova escola, só para os filhos das famílias que perderam tudo na lama do Rio Doce. São apelidados de "pés de lama" e sofrem todo tipo de ofensa e estorvo nas ruas.