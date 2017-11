DETRAN ATUALIZADO Infrações gravíssimas geram suspensão direta Em pleno vigor as inovações da legislação de trânsito. Detran gaúcho já está adequado à Deliberação 163, do Contran. É bom lembrar que infrações gravíssimas levam à suspensão do direito de dirigir, independentemente da pontuação do motorista pelas infrações.