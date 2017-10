JUDICIALIZAÇÃO Políticos abarrotam os tribunais do Brasil A vida institucional brasileira está cada vez mais judicializada. As denúncias contra Michel Temer e Aécio Neves, a portaria do trabalho escravo e os processos de Sérgio Cabral ocuparam o noticiário por esses dias. Todos são casos que tomam conta do tempo em nossos tribunais. É demais.