DETRAN RS EXAMINA Ainda não pagaremos multas com cartões Recente resolução do Contran autorizou os órgãos de trânsito a firmarem acordos e parcerias com operadoras de cartões de débito e de crédito para o fim de quitação de multas e outras obrigações devidas por proprietários de veículos. Nosso Detran informa que "ainda não temos uma definição sobre o assunto".