Comecei, desconfiado, nos primeiros capítulos. Terminei querendo que a trama continuasse infinitamente no ar. Não foi uma novela, foi um documentário. Ou melhor, foram muitos documentários. Um telejornal dramatizado, escrito por uma dramaturga vencedora, campeã de audiência com outras tantas obras vitoriosas, como Caminho das Índias, O Clone, América e a inesquecível Salve Jorge. Enfim, A Força do Querer arrasou, provocou debates, arrancou aplausos e protestos, mas ninguém lhe foi indiferente.

Olhe mais para os lados, preste mais atenção nas pessoas, seja nas ruas ou nos ambientes que você frequentar. As criaturas da novela estão em todos os lugares, muito vivas, reais.

Glória Perez navegou por todas as águas revoltas de nossa realidade e saiu-se muito bem, como se fosse Ritinha em seus momentos de sereia. A autora emprestou sua biografia e suas dores à crueza de algumas cenas mais dramáticas. Seu texto estruturou e construiu cada um dos personagens com profundo realismo. Quando Silvana chorou, perdida nas mesas de carteado, quando Joyce não compreendeu sua Ivana, quando Abel sofreu pelas agruras da vida de seu filho Zeca, todos estavam impregnados pelos sentimentos de Glória. Sua grande sabedoria está em não fugir de suas vivências e, generosamente, dividi-las com seus milhões de telespectadores. Glória Perez encharcou os capítulos com o que os morros cariocas ensinam todos os dias, aquilo que atores e atrizes levaram ao recôndito mais íntimo de suas almas, sendo tudo posto a nu pelo competente diretor Pedro Vasconcelos.

A novela já foi vista e revista, com muitos aproveitando o que a tecnologia oferece para quantas reprises quisermos. Há quem tenha gravado bons pedaços e sobre a trama já aconteceram seminários e muitas rodas de discussão. Eis mais uma contribuição da obra de Glória para complementar as leituras que nossa vida cotidiana exige. Não importa saber se o Sabiá era um bandido redesenhado, importa é deixar cair a ficha para perceber que os Sabiás existem. Bibi ou Jeiza? Elas sobreviverão. Caio ou Rubinho? Eles não vão sumir. Olhe mais para os lados, preste mais atenção nas pessoas, seja nas ruas ou nos ambientes que você frequentar. As criaturas da novela estão em todos os lugares, muito vivas, reais. Esta é a força de Glória.