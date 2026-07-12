Cláudia Laitano

Cláudia Laitano

Jornalista formada pela UFRGS, com especialização em Economia da Cultura, cronista, autora dos livros Agora Eu Era e Meus Livros, Meus Filmes e Tudo Mais.

Confusão urbana
Opinião

Ainda existe amor em SP?

Entre o susto de um roubo e a mão estendida de desconhecidos, a cidade que assusta também é a que acolhe

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Claudia Laitano

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