Cláudia Laitano

Cláudia Laitano

Jornalista formada pela UFRGS, com especialização em Economia da Cultura, cronista, autora dos livros Agora Eu Era e Meus Livros, Meus Filmes e Tudo Mais.

Clássico revisto
Opinião

Adaptar é encarar o espelho

Sempre haverá a história que o autor escreveu, a que alguém recriou e a versão insuperável, que só existe na memória do leitor

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Claudia Laitano

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