Adaptar é encarar o espelho

Sítio do Picapau Amarelo (1978) Globoplay / Reprodução

Eu teria xingado muito na internet — se isso fosse uma possibilidade. Como alguém tinha conseguido transformar o livro perfeito em uma historinha boba e arrastada? Não, não sou eu odiando A Odisseia, de Christopher Nolan, mas Claudinha, em março de 1977, reagindo ao primeiro episódio do Sítio do Picapau Amarelo na televisão.

Eu tinha acabado de ler Os 12 trabalhos de Hércules e estava em estado de maravilhamento absoluto — com Monteiro Lobato, com a mitologia grega, com o livro perfeito. E talvez houvesse nessa rejeição inicial o gérmen da percepção de que há sempre três histórias correndo em paralelo em qualquer adaptação: a que o autor escreveu, a que alguém recriou e a versão insuperável, que é aquela que rola na cabeça do leitor. (Outras crianças devem ter tido a mesma reação decepcionada porque algum tempo depois o primeiro roteirista foi demitido, a trama ficou mais ágil, e o Sítio virou o fenômeno que marcou a minha geração.)

A estreia de A Odisseia arrasou nas bilheterias, mas foi especialmente bem-sucedida como geradora de pitacos aleatórios entre leitores e não leitores — dos fãs da Marvel aos professores de cultura clássica, da machosfera aos decolonialistas, de quem cita Homero no original a quem nem sabia que havia gregos dentro do cavalo. Eu gostei e quero ver de novo. Mas o pitaco que eu queria dar aqui não é exatamente sobre o filme (você já deve ter lido o suficiente e ainda vai ler mais até o Oscar de 2027), mas sobre adaptações em geral.

Porque não existem apenas as boas e as ruins, mas as que apostam em uma leitura original e as que vão na onda da trama episódica, sem muita preocupação em construir uma nova camada de significados. Se você assistiu a Troia (2004), de Wolfgang Petersen, conhece um ótimo exemplo de adaptação diet em inteligência e profundidade. Trata-se de uma leitura não apenas superficial de Homero, mas chocha em termos de ideias. Na minha classificação, essa é a típica adaptação falhada. Não porque deixou os deuses de lado ou porque Brad Pitt faz um Aquiles que é a cara do… Brad Pitt, mas porque não há élan vital na leitura de Petersen.