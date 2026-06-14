Cláudia Laitano

Cláudia Laitano

Jornalista formada pela UFRGS, com especialização em Economia da Cultura, cronista, autora dos livros Agora Eu Era e Meus Livros, Meus Filmes e Tudo Mais.

Detox literário
Opinião

Um romance para quem precisa escapar dos horrores atuais

Romance "Os Imortais", de Paulliny Tort, retrata a vida de neandertais na Era do Gelo, com base em pesquisa científica sobre pré-história e linguagem

Claudia Laitano

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